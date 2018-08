Explozie la bordul unui vaporas de agrement in Costinesti: O persoana a fost ranita

Ziare.

Explozia nu a fost urmata de incendiu si s-a produs la o pompa. In momentul deflagratiei, la bord nu se aflau turisti Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina, duminica, in urma unei explozii produse la pompa de santina a unui vaporas de agrement care efectueaza plimbari pe mare in zona statiunii Costinesti.In urma deflagratiei o persoana a fost ranita, fiind vorba de un angajat.Victima a suferit arsuri de gradul doi si gradul trei pe aproximativ 30 la suta din suprafata corpului, fiind asistata medical la punctul de prim-ajutor de pe plaja din Costinesti.Ulterior, persoana ranita a fost dusa la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta pentru ingrijiri