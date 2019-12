Explozie la o benzinarie din Galati (Video)

Imagini: ISU Galati

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, explozia s-a produs la o statie peco dezafectata, intr-o zona in care se afla un hotel si o spalatorie auto.Se pare ca explozia s-a produs in subteran, fiind atat de puternica incat masinile parcate au sarit in aer."Explozia s-a produs la o statie peco dezafectata. Bazinele de combustibil ramase in subteran probabil se efectuau lucrari de taiere metal, ceva, in urma unei acumulari de gaz, de la acele rezervoare din subteran, probabil, s-a produs deflagratia. Avem pagube materiale, 4 autoturisme afectate. Lucram cu 4 autospeciale cu apa si spuma, a fost afectat un pic hotelul din apropiere. Oamenii s au autoevacuat in urma exploziei, nu a fost nimeni care sa solicite ambulanta, a declarat reprezentantul ISU Galati.Traficul rutier in zona a fost oprit."Din cauza unei explozii survenite in urma unei acumulari de gaze la intersectia strazii Frunzei cu Prelungirea Brailei, circulatia tramvaielor si a troleibuzelor a fost oprita in oras", au anuntat reprezentantii societatii de transport in comun din Galati.In urma incidentului nu au existat victime.