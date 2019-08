Explozie la o fabrica din Bucuresti: O persoana a murit, altele sunt ranite

Ziare.

Explozia puternica s-a produs la o fabrica de prefabricate de pe bulevardul Preciziei din Bucuresti, in cartierul Militari, sectorul 6, conform Digi24. Ar fi explodat un utilaj care era sub presiune, cu aburi.Explozia nu a fost urmata de incendiu.ISU Bucuresti Ilfov intervine in zona cu trei autospeciale de stingere, patru ambulante, autoscara, descarcerare si detasamentul special de salvatori.Conform purtatorului de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Bogdan Toma, o femeie a murit, iar alti trei oameni au suferit arsuri grave in urma deflagratiei.Explozia s-a produs la ora 05:25, potrivit Observator Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a anuntat ca unul dintre cei trei raniti are arsuri foate grave, de peste 90% pe corp.Acesta a fost transportat la Spitalul Floreasca."Explozia a dus la decesul unei persoane, o persoana este cu arsuri foarte grave, de peste 90% pe suprafata corporala si alte doua persoane, cu arsuri mai usoare, din primele informatii.Cei raniti au fost transportati la spital si fortele de interventie inca continua acolo actiunea pana finalizeaza si reusesc stabilizarea zonei si va incepe sigur si o ancheta, ca sa afle ce s-a intamplat.Persoana care este ranita mai grav, din ce am inteles, a fost transportata la Spitalul Floreasca, nu pot sa va spun celelalte doua persoane", a declarat seful DDSU, citat de Mediafax