Explozie la o sonda Romgaz. Un angajat a murit

Ziare.

com

"Persoana ranita a fost declarata decedata de catre medicul Serviciului de Ambulanta Judetean", potrivit ISU Harghita.Barbatul in varsta de 49 de ani trebuia sa ajunga la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures, insa starea sa de sanatate s-a agravat si a murit.Acesta ar fi intrat in stop cardio-respirator, fiind resuscitat de medici, insa fara succes.O explozie neurmata de incendiu s-a produs, vineri, la o sonda de extractie a gazelor naturale apartinand Romgaz Medias, aflata in localitatea harghiteana Cechesti.In acest caz a fost solicitat un elicopter SMURD, care nu a putut ateriza din cauza conditiilor meteo nefavorabile.Barbatul a suferit o lovitura puternica la cap.