Explozie puternica in Bucuresti: Mai multe persoane au fost evacuate. Exista si victime (Foto)

Foto: ISU Bucuresti Ilfov

Dintre acestea, doua au fost transportate la Spitalul Floreasca din Bucuresti, informeaza Digi24. Unul dintre raniti are arsuri pe 50% din suprafata corpului iar un altul a inhalat gaze si fum. Celelalte doua persoane au suferit atacuri de panica.Din primele informatii cauza exploziei ar fi fost o acumulare de gaze, cel mai probabil din cauza unei butelii defecte sau neinchise.Purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti-Ilfov, Bogdan Toma, a declarat ca toate cele 4 persoane care au nevoie de ingrijiri medicale locuiau in apartaemntul unde s-a produs explozia. Barbatul care a suferit arsuri grave are 55 de ani, iar un altul are arsuri minore.Majoritatea vecinilor care se aflau acasa in momentul exploziei iesisera singuri din bloc, astfel ca pompierii au mai avut de evacuat trei locatari cand au ajuuns la fata locului.Incendiul a fost stins.