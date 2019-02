Explozie urmata de incendiu in Bihor - plan rosu de interventie pentru 7 oameni cu arsuri

Ziare.

In incendiul care a urmat, zece persoane au suferit arsuri, aratau primele informatii, iar autoritatile au activat planul rosu de interventie. Ulterior, IGSU a transmis ca sapte din cei zece muncitori au arsuri de gradele I si II."La acest moment, se evalueaza persoanele surprinse. Sapte dintre cele 10 persoane (salariati aflati in tura de serviciu) sunt afectate de acest incident (prezinta arsuri) ", arata IGSU.Ranitii au fost dusi la spital la Oradea. Patru dintre ei vor fi intubati preventiv, dupa ce au suferit arsuri la nivelul cailor aeriene, adauga IGSU.Salvatorii intervin cu 5 ambulante SMURD si o autospeciala de transport victime multiple. In sprijinul militarilor, la locul interventiei s-au deplasat si doua echipaje ale serviciului judetean de ambulanta.