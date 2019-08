Explozii la Copenhaga: Guvernul danez ia in calcul controale mai stricte la frontiera cu Suedia

Ziare.

com

"Vom analiza posibilitatea de a ne proteja granita cu Suedia intr-o maniera mai buna si mai inteligenta", a spus sefa executivului danez intr-o conferinta de presa, conform Reuters.Anterior in cursul zilei de miercuri, politia daneza a anuntat. Cei doi sunt suspectati ca s-au aflat la originea exploziei de saptamana trecuta care a vizat sediul Agentiei fiscale daneze de la Copenhaga.Deflagratia, calificata drept act ''voluntar'' de autoritatile locale, s-a produs pe 6 august in jurul orei locale 22:00 (20:00 GMT) in cartierul Nordhavn, din nordul capitalei daneze.Fatada cladirii a fost avariata, fiind sparte numeroase ferestre. Doua persoane se aflau in interiorul cladirii in momentul exploziei, dar ele au scapat nevatamate. O persoana aflata in apropierea imobilului a fost ranita.Patru zile mai tarziu,, cauzand pagube materiale, dar fara a face victime.