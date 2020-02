Femeie ranita grav la Constanta, dupa ce o butelie a explodat

Ziare.

com

Victima, in varsta de 62 de ani, cu arsuri in zona capului, bratelor si a cailor respiratorii, a fost transportata cu o ambulanta SMURD, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta.Pentru stingerea incendiului, ce a cuprins o bucatarie aflata intr-o anexa a casei, la fata locului au fost trimise, in urma unui apel la 112, trei autospeciale cu 15 pompieri."15 pompieri cu trei autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD B au fost alocate la incendiul izbucnit la o casa (...), pe strada Theodor Lemnea, in municipiul Constanta. Ajunsi la fata locului, pompierii au localizat incendiul la o anexa (bucatarie) gospodareasca, care ardea generalizat, pe o suprafata de aproximativ 20 metri patrati. Pentru lichidare a actionat o autospeciala de stingere. In interior a fost surprinsa o femeie de aproximativ 62 de ani, care a suferit arsuri la nivelul capului, fetei, membrelor superioare, dar si de cai respiratorii. Aceasta a fost transportata de urgenta la Spitalul Judetean Constanta", a transmis ISU.Conform sursei citate, incendiul a survenit dupa ce femeia a schimbat o butelie fara gaz cu o alta incarcata, iar in momentul in care a vrut sa dea drumul la aragaz, recipientul a explodat.