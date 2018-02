Lege anti-bombe in Romania, cu pedepse de ani grei de inchisoare

Ziare.

Legea contine dispozitii privind regimul juridic al precursorilor de explozivi si stabileste masurile necesare punerii in aplicare la nivel national a dispozitiilor europene."Regulamentul (UE) nr.98/2013 a fost adoptat in contextul existentei unor substante si amestecuri care sunt precursori de explozivi ce pot fi utilizati la fabricarea ilicita de explozivi, fiind susceptibili de a fi folositi pentru a comite atacuri teroriste", se arata in expunerea de motive a legii.Potrivit documentului citat, introducerea pe teritoriul Romaniei, scoaterea de pe teritoriul Romaniei, producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, tranzactia, utilizarea, punerea la dispozitie sau orice alta operatiune cu precursori de explozivi restrictionati se realizeaza numai de catre operatori economici."Din motive de ordine si siguranta publica, in Romania se interzice operatorilor economici sa puna la dispozitia persoanelor din randul publicului larg precursori de explozivi restrictionati", se arata in lege.Totodata, actul normativ prevede ca persoanelor din randul publicului larg le este interzis sa introduca pe teritoriul Romaniei, sa detina sau sa utilizeze precursori de explozivi restrictionati.Producerea, experimentarea, prelucrarea, detinerea, transportul, punerea la dispozitie sau utilizarea de precursori de explozivi restrictionati, fara drept, constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la unu la cinci ani, iar punerea la dispozitie persoanelor din randul publicului larg de catre operatori economici - cu inchisoare de la doi la sapte ani.De asemenea, sustragerea precursorilor de explozivi restrictionati se pedepseste cu inchisoarea de la doi la sapte ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.