MAE: Trei romani au murit in explozia de la uzina din Cehia

''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia de la autoritatile locale, pana la acest moment,. Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s-a deplasat in localitatea respectiva pentru a solicita autoritatilor competente detalii suplimentare si pentru a acorda asistenta de specialitate. De asemenea, misiunea diplomatica a intreprins demersurile necesare in vederea identificarii si notificarii familiilor cetatenilor romani decedati'', a anuntat MAE, in noaptea de joi spre vineri.O ancheta a autoritatilor locale cu privire la acest incident este in curs de desfasurare.Totodata, Ambasada Romaniei in Republica Ceha monitorizeaza cu prioritate situatia si mentine in permanenta legatura cu autoritatile competente, fiind pregatita sa acorde asistenta consulara, inclusiv pentru organizarea transportului funerar destinat repatrierii trupurilor neinsufletite, mai arata MAE.Klaus Iohannis a transmis, in noaptea de joi spre vineri, un mesaj de condoleante familiilor victimelor exploziei care a avut loc joi la o uzina chimica din Cehia, exprimandu-si regretul ca cetateni romani au cazut victime ale acestui accident."Presedintele Romaniei transmite condoleante si este alaturi de familiile indurerate ale tuturor celor care si-au pierdut viata in acest tragic accident si ureaza insanatosire grabnica celor raniti", se arata in mesajul transmis de seful statului.Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Iohannis a solicitat autoritatilor romane sa intreprinda de urgenta toate demersurile necesare pentru ca familiile victimelor cetateni romani sa primeasca asistenta de care au nevoie. Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga.Explozia a avut loc intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren