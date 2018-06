Un ofiter ISU a fost ranit intr-o explozie a unui colet suspect

Ziare.

Din fericire, subofiterul se afla in stare stabila, in aceste momente fiind la spital. Ar fi vorba despre un dispozitiv artizanal improvizat, potrivit televiziunilor de stiri.Incidentul a avut loc in jurul orei 08:30, in momentul in care ofiterul iesise de la serviciu.Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat ca pompierul nu a fost ranit grav, iar leziunile suferite nu ii pun viata in pericol."Din ce stim a fost o cutie, inteleg, care a gasit-o langa masina. Cand a ridicat-o, a explodat. Pompierul nu e afectat grav, nu e ranit grav. A fost dus de o masina SMURD la spital, iar restul investigatiei si concluziile trebuie sa vina cu ele autoritatile competente in acest lucru. Nu vrem sa speculam pana nu vedem care sunt concluziile", a declarat Raed Arafat, pentru Antena 3.