Un pompier din Bistrita a sarit de la etaj si si-a aruncat casa in aer din razbunare

Ziare.

com

Se pare ca, inainte de a se arunca, pompierul a improvizat o instalatie exploziva pentru a arunca in aer apartamentul in momentul in care ar fi intrat fiica sau concubina sa pe care intentiona sa le omoare.Pompierul nu a murit pe loc, ci a decedat la spital in timpul noptii.Barbatul de 50 de ani era din Bucuresti si locuia in chirie impreuna cu concubina de 43 de ani si cu fiica lor de 17 ani. Surse din ancheta au declarat, pentru Mediafax, ca, miercuri dupa-amiaza, barbatul a pus in aplicare un plan pentru a se razbuna pe femeie, deoarece aceasta i-a spus ca se desparte de el.Aceleasi surse au precizat ca iubita barbatului este politista si a fost plecata in concediu cu fiica lor. Miercuri, cele doua s-au intors acasa din vacanta si, in momentul in care s-au apropiat de bloc, barbatul s-a aruncat de la etaj strigand "Adio, iubito"!Din cauza suflului exploziei, concubina barbatului si o femeie insarcinata aflata langa bloc au fost ranite de bucatile de sticla si de tencuiala imprastiate.Femeia insarcinata a primit ingrijiri la fata locului si a refuzat transportul la spital, in timp ce pompierul si politista au ajuns la spital.