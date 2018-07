Constanta: Un minor care conducea o masina, prins cu focuri de arma de politisti

Ziare.

Politistii din cadrul Serviciului Rutier au prins un tanar, in varsta de 17 de ani, din Constanta, care a condus un autoturism in municipiul Constanta fara a avea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.Baiatul nu a oprit la semnalul regulamentar al politistilor rutieri, astfel incat a fost umarit in trafic pe o distanta de aproximativ 5 kilometri. Pentru prinderea tanarului, politistii au folosit armamentul din dotare, tragand patru focuri de arma, unul in plan vertical, alte trei fiind trase in directia anvelopelor autoturismului.In urma acestora, nicio persoana nu a fost ranita si nu s-au inregistrat pagube materiale.Pe timpul urmaririi, autoturismul in cauza a acrosat lateral o masina oprita.In cauza, a fost intocmit dosar penal.Surse apropiate anchetei au declarat ca tanarul de 17 ani se afla la volanul masinii parintilor prietenei sale.