CERT-RO avertizeaza: Clientii eMAG sunt vizati de doua campanii de tip scam

Potrivit acestora, prima dintre campanii incearca sa convinga utilizatorii sa ofere date personale, date de logare sau date bancare. Astfel, vizitatorilor unui site care permite convertirea online a continutului video si care intra de pe o adresa IP din Romania li se afiseaza o noua pagina, care copiaza identitatea vizuala a eMAG."Mesajul, intr-o limba romana aproximativa, atentioneaza utilizatorul ca ar putea castiga un laptop, smartphone sau o tableta, daca parcurge anumiti pasi intr-o campanie de fidelizare eMAG. Dupa ce selecteaza tipul de dispozitiv folosit, utilizatorul este redirectionat catre o alta pagina care permite alegerea unui 'cadou'.Aici trebuie sa introduca datele unui cont (nu se specifica ce cont, astfel ca victimele pot oferi din greseala datele contului eMAG, Samsung sau Apple, in functie de selectie si de intuitia fiecaruia) . Ultimul pas il constituie redirectionarea catre o noua pagina, unde potentialelor victime li se cere sa introduca datele cardului", potrivit expertilor CERT-RO care au postat avertizarea pe pagina de Facebook a institutiei.A doua campanie merge pe aceeasi schema a voucherelor-cadou (200, 350 sau 500 de lei) oferite clientilor, in schimbul introducerii unor date."Verificati mereu sursa link-urilor primite sau a reclamelor accesate. Retineti faptul ca astfel de concursuri sau promotii sunt active exclusiv pe canalele oficiale ale brand-urilor respective (site sau paginile oficiale de social media).Daca mai intalniti astfel de tentative de frauda, notificati CERT-RO via e-mai sau social media. Daca ati suferit pagube financiare, anuntati cat mai repede banca despre problema si depuneti o plangere la Politia Romana", este sfatul expertilor CERT-RO.