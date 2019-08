Descinderi la Complexul Europa: Au fost confiscate 12 camioane de marfa si 22 de persoane retinute, inclusiv un politist

Ziare.

com

In urma perchezitiilor, au fost gasite tigari de contrabanda, sisteme de supraveghere video, bani si o arma. 22 de persoane au fost retinute, iar 500 de standuri au fost sigilate."Incepand cu luna februarie 2019, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice - Politia Sectorului 2 au documentat activitatea infractionala a unor persoane, desfasurata in zona unui complex comercial situat pe raza sectorului 2. In vederea administrarii intregului material probator necesar solutionarii cauzei, la data de 31 iulie a.c., politistii au pus in aplicare 53 de mandate de perchezitie domiciliara, la domiciliile si locurile frecventate de persoane despre care existau date conform carora ar fi comercializat tigarete provenite din contrabanda.Totodata, politistii au verificat peste 400 de standuri si au sigilat aproximativ 500 de standuri unde se comercializau produse purtatoare der marca protejata sau contrafacute", a transmis, joi, Politia Capitalei.Sursa citata a precizat ca au fost ridicate si indisponibilizate produse cu marca protejata sau contrafacute care au fost incarcate in 12 camioane, sumele de 55.400 de lei si 10.500 de euro, sisteme de supraveghere video, 46.000 de tigarete si un pistol cu bile.De asemenea,, iar alte 5 persoane sunt cercetate dupa ce ar fi pus la dispozitia comerciantilor spatiu pentru desfasurarea activitatii ilicite, cunoscand ca acestea comercializeaza tigarete provenite din contrabanda si produse contrafacute.Aceste persoane ar fi gestionat si coordonat activitatea ilegala de paza si protectie in aceasta zona comerciala, desfasurate de persoane neautorizate."Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de contrabanda cu tigarete, punerea in circulatie a unor produse purtatoare de marca protejata sau contrafacute si desfasurarea de activitati de paza si protectie fara respectarea normelor legale, in prezent fiind continuata si verificarea standurilor ce au fost sigilate in prima etapa a actiunii, urmand a fi dispuse masurile legale", a mai transmis Poliia Capitalei.