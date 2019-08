DNA a trimis un italian in judecata pentru frauda cu fonduri europene si evaziune fiscala

Ziare.

Potrivit unui comunicat al DNA transmis joi AGERPRES, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul teritorial Craiova au dispus trimiterea in judecata a lui Giuseppe Fedele si a societatii Dandui Violeta SRL, pentru folosirea sau prezentarea cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei, in forma continuata; tentativa la stabilirea cu rea-credinta de catre contribuabil a impozitelor, taxelor sau contributiilor, avand ca rezultat obtinerea, fara drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursari sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensari datorate bugetului general consolidat si evaziune fiscala.Procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul transmis instantei ca, in cursul anului 2011, in contextul derularii unui proiect finantat, in doua masuri, din fonduri nerambursabile (in domeniul vitei de vie), Giuseppe Fedele ar fi folosit cu rea-credinta, in relatia cu Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), mai multe documente justificative (contract prestari servicii, facturi fiscale, proces verbal de receptie lucrari, etc.), in care ar fi fost consemnate date false, necorespunzatoare realitatii, ce atestau operatiuni comerciale fictive derulate intre SC Dandui Violeta SRL si alte firme, printre care si una administrata de cetateanul italian, Paolo Lucaccioni.In realitate, arata anchetatorii, lucrarile respective privind "infiintarea unei plantatii viticole pe o suprafata de 147,14 ha situata in localitatea Vladaia, judetul Mehedinti" ar fi fost executate de alte societati comerciale sau de persoane fizice."Prin aceste demersuri, SC Dandui Violeta SRL, administrata de inculpatul Fedele Giuseppe, a obtinut 8.616.857 lei din fondurile nerambursabile prin FEGA (Fondul European de Garantare Agricola), suma cu care APIA s-a constituit parte civila in procesul penal", se precizeaza in comunicat.In acelasi context, arata DNA, in cursul anului 2012, Giuseppe Fedele ar fi depus la organele fiscale un document prin care a incercat sa solicite decontarea taxei pe valoare adaugata (1.254.904 lei), pentru luna februarie 2012, aferenta unei facturi emise de societatea reprezentata de Paolo Lucaccioni."Solicitarea de rambursare a TVA, aferenta facturii respective, a fost formulata fara temei, intrucat avea la baza inregistrarea si evidentierea in contabilitate a unor cheltuieli si operatiuni fictive", mentioneaza procurorii.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mehedinti, cu propunere de a se mentine masurile asiguratorii dispuse in cauza.Potrivit DNA, la data de 27 iunie, in prezenta avocatului, Paolo Lucaccioni a declarat expres ca recunoaste comiterea faptelor retinute in sarcina sa, accepta incadrarea juridica pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala si este de acord cu felul si cuantumul pedepsei rezultante, precum si cu forma de executare a acesteia, respectiv - 2 ani si 10 luni inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani si interzicerea drepturilor, pe o perioada de 1 an, de la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare.Dosarul de urmarire penala referitor la Paolo Lucaccioni, impreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei, a fost trimis Tribunalului Mehedinti.