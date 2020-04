Frauda cu vanzari de masti de protectie in cinci tari europene, dejucata de Interpol

Ziare.

com

Cazul a aparut cand la mijlocul lunii martie autoritatile sanitare germane au facut o comanda de masti pentru 15 milioane de euro la doua societati din Zurich si Hamburg, dar, intrucat era problematica obtinerea lor rapida din cauza deficitului de masti pe piata generat de criza coronavirusului, ele au cautat modalitati de a garanta comanda.Problemele au inceput cu o adresa email si site-ul web al unei companii, care aparent apartineau unei societati reale cu sediul in Spania care vinde masti, dar care s-au dovedit ulterior a fi false, a relatat Interpol intr-un comunicat, citat de EFE.In urma unui schimb de mesaje, interlocutorii care au pretins ca reprezinta aceasta companie spaniola au afirmat initial ca dispun de 10 milioane de masti, dar aceste promisiuni s-au prabusit si ei le-au propus cumparatorilor germani sa-i puna in contact cu un alt furnizor din Irlanda, care la randul sau i-a trimis la un altul din Olanda.Prin acesta din urma, s-a ajuns la un acord pentru livrarea a 1,5 milioane de masti pentru 1,5 milioane de euro. Cumparatorii au pregatit logistica pentru transportul mastilor din Olanda cu 52 de camioane si, in paralel, au efectuat un transfer bancar in Irlanda.Insa chiar inainte de data receptionarii, acestia au primit un mesaj ca banii nu au ajuns si ca este necesar un transfer urgent de inca 880.000 de euro vanzatorului din Olanda pentru a garanta livrarea.Acest nou transfer bancar a fost efectuat, dar mastile nu au sosit si abia atunci cumparatorii germani au presupus ca sunt victimele unei escrocherii si ca, desi compania olandeza cu care au crezut ca au de a face exista, site-ul acesteia a fost falsificat.Au sesizat imediat banca, care la randul sau a cerut ajutor Diviziei pentru infractiuni financiare a Interpol in incercarea de a urmari fondurile.Pe baza acestei proceduri, autoritatile irlandeze au reusit sa inghete cei 1,5 milioane de euro transferati acolo si sa identifice compania implicata.In Olanda, pista celor 880.000 de euro transferati de Germania a fost gasita rapid, dintre care 500.000 fusesera deja trimisi in Marea Britanie fiind destinati Nigeriei.Alerta Interpol a permis bancii britanice sa inghete fondurile si sa le restituie Olandei.Citeste si Atentie la mastile aduse din China: Suedia a descoperit fake-uri, Finlanda nu le mai ofera medicilor