Inca un roman s-a trezit cu peste 100.000 lei in cont, bani virati din greseala tot de o firma din Iasi

Acum, firma incearca sa il gaseasca pe romanul imbogatit si sa isi recupereze banii.SC Servicii Publice SA Iasi a dat in judecata doua banci dupa ce a facut in mod gresit plata unei facturi catre un furnizor de combustibil. Astfel, peste 100.000 de lei au ajuns in contul unei persoane din judetul Arges, care a scos banii, iar reprezentantii firmei au ramas cu paguba.Anterior, firma de salubritate SC Salubris SA Iasi a patit acelasi lucru.Astfel, SC Servicii Publice SA Iasi a chemat in judecata doua institutii bancare si le-a cerut magistratilor din cadrul Judecatoriei Iasi sa oblige bancile, in solidar, la restituirea sumei de 125.450,25 lei, cu titlu de daune.Cei de la Servicii Publice au mentionat in instanta ca au un contract cu un furnizor de combustibil."Pentru luna septembrie a anului 2016, furnizorul a emis o factura fiscala pe 30 septembrie 2016, in valoare totala de 125.450,25 lei, cu termen de scadenta in 30 de zile de la emitere.Pe 7 octombrie 2016, pe numarul nostru de fax am primit o instiintare scrisa din partea furnizorului conform careia, incepand cu data de 3 octombrie 2016, plata facturilor emise in temeiul contractelor in derulare se va face in noul cont, indicat in respectiva adresa.Pe 10 octombrie 2016, am achitat factura ce fusese emisa pe 30 septembrie in contul indicat prin adresa primita", au aratat reprezentantii SC Servicii Publice SA in fata instantei.Conform acestora, in data de 20 octombrie 2016, compania ar fi primit o notificare electronica din partea furnizorului de combustibil, in care se arata ca trebuie sa asigure plata pentru a evita neacceptarea cardurilor in statiile de distributie.Cei de la Servicii Publice au spus ca efectuasera plata, dar furnizorul de combustibil a replicat ca nu primise vreun ban.Astfel, compania ieseana s-a adresat celor doua banci, solicitandu-le returnarea sumei de 125.451,25 lei. Ulterior, firma ieseana s-a adresat instantei, in speranta ca isi va recupera banii.Reprezentantii celor doua banci au solicitat instantei respingerea cererii, sustinand ca au efectuat transferul pe baza indicatiilor date de catre SC Servicii Publice SA Iasi.Acestia au adaugat casi ca recuperarea sumei este de competenta organelor de urmarire penala.De asemenea, acestia arata ca nu au obligatia de a verifica in fapt corespondenta intre numele beneficiarului si contul indicat de platitor.La randul lor, reprezentantii SC Servicii Publice SA Iasi sustin ca beneficiarul contului in care a fost efectuata plata ar fi, iar suma de 125.477,25 lei, virata in contul respectiv, a fost utilizata de acesta integral prin mai multe transferuri facute pe data de 12 octombrie 2016."Instanta respinge ca nefondata cererea reclamantei de obligare a paratelor la restituirea sumei de 125.450,25 lei cu titlu de daune in temeiul raspunderii civile delictuale", au precizat magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi.Servicii Publice SA a contestat decizia, procesul fiind acum pe rolul Tribunalului Iasi, iar urmatorul termen de judecata fiind stabilit pentru data de 12 septembrie 2018.De asemenea, reprezentantii firmei din subordinea municipalitatii iesene au formulat o plangere penala la Politie pe numele beneficiarului contului respectiv.La inceputul lunii august, o alta firma din Iasi, Salubris SA, a imbogatit un roman din greseala. Reprezentantii firmei au virat peste 100.000 de lei in contul unei persoane fizice, in locul furnizorului de combustibil. Si in acest caz a fost sesizata instanta. Magistratii din cadrul Judecatoriei Iasi au respins cererea SC Salubris SA, iar firma a formulat apel, dosarul fiind tot pe rolul Tribunalului Iasi.Citeste amanunte despre paguba suferita de Salubris