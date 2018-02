Linia verde anticoruptie: Peste 12.000 de cetateni au sunat, iar unii chiar au ajutat la prinderea unor corupti

Ziare.

Desi nu toate sesizarile au fost facute in scopul pentru care a fost infiintata linia telefonica, cateva apeluri au dus, in cele din urma, la identificarea unor functionari corupti.Este cazul unui medic care fost prins cu mita de 2,000 de lei, dupa ce unii pacienti s-au plans ca anumiti doctori conditioneaza actul medical, scrie TVR Insa, intre cele 12,000 de apeluri au existat si unele care nu aveau nicio legatura cu activitatea organelor de ancheta , anumiti cetateni sesizand faptul ca nu exista cabine telefonice in oras sau ca sunt persoane care pandesc din umbra.Sesizarile venite din partea cetatenilor sunt completate de verificarile facute de agenti aflati sub acoperire, numite teste de integritate, care sunt mult mai eficiente decat testarile psihologice."De exemplu, in cazul unui lucrator la ghiseu. Se creeaza acea situatie, omul nostru se prezinta la ghiseu, fara un document sa zic, ii prezinta dosarul solicitat si asteptam sa vedem care este reactia. Daca lucratorul solicita bani sau foloase", a spus Octavian Melintescu, director adjunct al DGA, pentru TVR.Reprezentantii Directiei Generale Anticoruptie spun ca zone vulnerabile sunt gasite in permanenta."Pentru a vedea unde au fost cele mai multe evenimente legate de fapte de coruptie este simplu sa vedeti care este repartatia pe zone geografice. Ma refer la zona Constantei, zona Doljului. Sunt structurile care au avut cazuistica cea mai bogata, in diverse domenii: educatie, sanatate, politia de frontiera ", a adaugat Melintescu.Potrivit DGA, in 2017 incidentele de integraitate in cazul angajatilor MAI a scazut fata de 2016.