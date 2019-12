Megadosarul de frauda de la Spiru Haret: DIICOT a retinut 7 suspecti, inclusiv prorectorul

Ziare.

In urma audierilor, pentru 7 persoane s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, anunta oficiali din DIICOT pentruSuspectii retinuti urmeaza sa fie prezentati in fata magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Printre persoanele retinute se afla si prorectorul institutiei de invatamant, cel acuzat ca a coordonat grupul infractional specializat in trafic de influenta, luare si dare de mita, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice, instigare la insusirea, fara drept, a operei unui alt autor si prezentarea ei ca o creatie intelectuala proprie, abuz in serviciu, fals intelectual si cumparare de influenta.Un comunicat DIICOT de ieri precizeaza ca mai multi studenti si masteranzi au promovat fraudulos examenele universitare, dar si sesiunile de licenta sau master, fiind ajutati de un prorector si secretari ai unor facultati din cadrul universitatii.Potrivit sursei citate, astfel de activitati infractionale au loc in cadrul universitatii de foarte multi ani, cel putin din 2012.In plus, nu s-a urmarit doar fraudarea unor sesiuni de licenta, ci si a examenelor obisnuite aferente anilor universitari, "existand situatii cand studentii, viitori licentiati, nici macar nu au trecut vreodata pe la cursuri si nu au participat personal la sustinerea examenelor la materiile si disciplinele respectivelor facultati".Anchetatorii au facut 76 de perchezitii, ancheta vizand, pe langa prorector, si trei secretari universitari, un asistent universitar, 30 de studenti, 15 profesori, trei decani si prodecani ai unor facultati, dar si doi angajati ai universitatii.De asemenea, procurorii fac cercetari si cu privire la 12 intermediari, care nu au functii sau legaturi directe cu universitatea. Este vorba despre parinti, soti sau alte rude ale studentilor.