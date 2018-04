O angajata a unei banci din Bucuresti ar fi luat 4.000 de lei din contul unei cliente

Ziare.

com

Potrivit Politiei Capitalei, o femeie a depus plangere dupa ce a descoperit ca ii lipsesc 4.000 de lei din cont. In urma verificarilor, autoritatile au descoperit ca suma a fost retrasa prin mai multe tranzactii din perioada noiembrie 2017 - februarie 2018.Politistii au ca principal suspect o angajata a bancii, care ar fi retras din contul clientei cei 4.000 de lei fara acordul acesteia.Femeia de 38 de ani a fost retinuta, joi, si este cercetata pentru delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata. Cercetarile sunt continuate de Sectia 15 Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4.