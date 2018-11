O grupare de infractori romani a facut o frauda de 3 milioane de euro in mai multe state UE si Mexic

Ziare.

Potrivit unui comunicat transmis joi, de Politia Valcea, politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii DIICOT Valcea fac 51 de perchezitii pentru destructurarea unei grupari infractionale banuite de cauzarea unui prejudiciu de 3.000.000 de euro.Perchezitii au loc in judetele Valcea, Mures, Bacau, Arges, Olt, Ilfov, Giurgiu, Suceava si in Bucuresti, la persoane banuite de fraude informatice si spalare de bani."Cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada mai 2017 - noiembrie 2018, ar fi constituit cinci grupuri infractionale care ar fi procurat acte de identitate falsificate, emise de diferite tari din Europa.Ulterior, s-ar fi deplasat in Italia, Spania si alte state unde, folosind documentele falsificate, care contineau datele reale sau false ale altor persoane si fotografiile membrilor gruparii, ar fi obtinut credite de la mai multe banci.Din activitatea infractionala a rezultat un prejudiciu de 3.000.000 de euro, 500 de persoane fiind vatamate", se arata in comunicatul citat.In urma perchezitiilor, politistii vor pune in aplicareLa randul lor, anchetatorii DIICOT descriu cum opera reteaua de infractori:"Palierul 1 este format din membrii gruparii care au rolul de coordonator al activitatii infractionale. Astfel, membrii acestui palier au avut rolul de a obtine, prin diferite modalitati, datele unor conturi bancare deschise in diferite tari pe care le-au pus la dispozitia autorilor fraudelor pentru a le folosi la comiterea infractiunilor.Ulterior comiterii fiecarei infractiuni si confirmarii virarii sumei de bani de catre victima, membrii acestui palier aveau rolul si de a transfera si ulterior retrage sumele de bani si dupa oprirea unui procent, in jur de 30% in functie de intelegerile infractionale, remiteau sumele de bani catre membri palierului 2.Palierul 2 este format din autorii efectivi ai fraudelor care au utilizat conturile bancare deschise in strainatate pentru fraudarea victimelor si, ulterior, au beneficiat de cota convenita din sumele de bani care le era remisa dupa ce sumele de bani erau transferate si retrase;Palierul 3 este format din suspectii care au avut rolul de a deschide conturi bancare in Romania si alte tari pe care le-au pus la dispozitia gruparii in vederea transferarii sumelor de bani din conturile din strainatate si ulterior a retragerii acestora".