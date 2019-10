DIICOT a destructurat o retea care lua credite cu acte false - prejudiciu de 3,7 milioane de lei

Ziare.

Prejudiciul in acest caz se ridica la 3.740.817 de lei, conform unui comunicat al DIICOT remis joi.Suspectii sunt anchetati pentru inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii si uz de fals.Conform DIICOT, respectivele persoane au solicitat acordarea de imprumuturi/credite, pretinzand, in mod mincinos, ca sunt angajate si obtin venituri salariale necesare pentru a achita ratele aferente imprumuturilor contractate.In realitate, aceste persoane fie nu erau angajate deloc, fie aveau contracte individuale de munca active, insa veniturile salariale lunare realizate nu le permiteau obtinerea facilitatilor de creditare solicitate.Astfel, prezentand o situatie nereala privind veniturile realizate, solicitantii creditelor deveneau clienti eligibili pentru obtinerea imprumuturilor de la banca.Ca sa obtina creditele, suspectii se foloseau de niste persoane care depuneau in locul lor cereri de creditare (titularii contractelor de credit). Acestea aveau acelasi profil social, fiind persoane cu studii medii si cu situatie materiala precara, unele fiind cunoscute cu antecedente penale, precizeaza DIICOT.In schimbul creditelor obtinute fraudulor, titularii contractelor de credit primeau comision in functie de valoarea imprumutului."Unii dintre membrii grupului infractional au avut rolul de a insoti clientii la sediile institutiilor de creditare pentru a inlesni procesul de inregistrare a cererilor si pentru a se asigura ca solicitantii creditelor le vor remite partea convenita din sumele de bani obtinute.(...)In situatia in care conditiile interne ale bancilor/IFN-urilor au impus verificarea telefonica a datelor inscrise in cererile de acordare a finantarilor, ofiterii de credite au apelat numerele de telefon indicate in aceste cereri ca apartinand pretinsilor angajatori.In fapt, numerele de telefon mentionate in cererile de creditare ori in documentele de venit depuse de solicitanti apartineau membrilor grupului infractional, astfel incat, odata apelati, acestia au confirmat calitatea de angajat a fiecarui client in parte si veniturile realizate de acesta", adauga DIICOT.In acest dosar au avut loc, miercuri, 35 de perchezitii in Bucuresti, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Teleorman si Prahova. 3 inculpati au fost retinuti pentru 24 de ore, iar 9 au fost plasati sub controlul judiciar.A.G.