O tanara din Bucuresti si-a luat telefoane folosind buletinele altor persoane

Ea a fost prinsa in flagrant de politisti, luni, in timp ce primea un telefon comandat anterior prin substituirea in fals a identitatii altei persoane, dupa plasarea unei comenzi online la o companie de telefonie mobila."La data de 12 noiembrie, politisti din cadrul Sectiei 9 au fost sesizati de catre o femeie cu privire la faptul ca o persoana necunoscuta, folosindu-se de copia cartii sale de identitate, a comandat un telefon mobil precum si un abonament de pe site-ul unei companii de telefonie mobila, prejudiciul fiind estimat la 4.500 de lei", informeaza un comunicat al Directiei Generale a Politiei Municipiului Bucuresti (DGPMB).Din cercetari a rezultat ca fapta reclamata ar fi fost savarsita de o tanara in varsta de 28 de ani."In urma investigatiilor efectuate, a rezultat ca tanara, prin falsificarea unor copii ale unor carti de identitate, pe care le-a gasit intr-o camera de hotel din municipiul Cluj-Napoca in vara anului 2019, cu ocazia participarii la un festival de muzica, ar fi plasat comenzi online dupa care se prezenta si ridica telefonul mobil, atribuindu-si o identitate falsa", se arata in comunicat.Luni au fost efectuate doua perchezitii domiciliare, in Bucuresti si Cluj-Napoca, in urma carora au fost ridicate mai multe cartele, ce ar fi fost folosite in realizarea activitatii infractionale."Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals informatic si tentativa la frauda informatica, cu tanara in stare de retinere, urmand a fi prezentata magistratilor, fiind efectuate verificari pentru stabilirea intregii activitati infractionale a celei in cauza", precizeaza Politia.Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane si de sprijinul politistilor de la IPJ Cluj.