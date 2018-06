OLAF: Cele mai multe investigatii vizand fraude cu fonduri europene finalizate sunt din Romania. Un exemplu este Teldrum

Dosarul Teldrum

Astfel, tara noastra ocupa prima pozitie in ceea ce priveste investigatiile incheiate referitoare la managementul sau la cheltuirea fondurilor UE la nivel regional sau national. Un numar de 11 cazuri au fost incheiate cu privire la Romania, in opt dintre acestea fiind emise recomandari.In ceea ce priveste coruptia vizand fondurile europene, OLAF mentioneaza ca exista un trend privind existenta unor intelegeri intre castigatorul unei licitatii si consultant sau beneficiarul finantarii sau acela in care exista un real conflict de interese,OLAF descrie un caz in care reprezentantii unui consiliu judetean, beneficiarul, au ajuns la o intelegere cu reprezentantii companiei care a stabilit specificatiile tehnice pentru un drum, astfel incat sa fie stabilite criterii restrictive in documentatia de licitatie de care sa beneficieze un anumit operator economic, in timp ce alti ofertanti au fost descalificati in etapa initiala de evaluare.Cele doua entitati au falsificat un numar mare de documente, inclusiv proiectul tehnic si memorandmul pentru construirea drumului, documentele nefiind folosite doar la licitatie, ci si pentru a cere rambursari de fonduri de la Autoritatea de Management, rezultand alocari nejustificate de fondurie UE.OLAF a calculat ca paguba finaciara adusa bugetului UE de aceste cazuri este de aproximativ 21 de milioane de euro reprezentand valoarea totala a finantarii platite de autoritatea de management. OLAF a recoamndat recuperarea intregii sume si a emis recomandari de ordin judiciar catre Directia Nstionala Anticoruptie, care a deschis o investigatie."In noiembrie 2017, DNS a formulat acuzatii la adresa unor oficiali de rang inalt pentru frauda cu fonduri europene, pentru crearea unui grup infractional organizat si abuz in serviciu", se arata in raport, care face astfel referire laOLAF a finalizat in 2017 197 investigatii si a emis 309 recomandari catre autoritati nationale sau europene relevante.De asemenea, OLAF a recomandat recuperarea a peste 3 miliarde de euro din bugetul UE.De asemenea, in 2017 OLAF a deschis 215 noi investigatii, ca urmare a 111 analize preliminare realizate de expertii Oficiului.Totodata, OLAF a reusti sa reduca durata investigatiilor.