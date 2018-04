Patru romani au furat 570.000 de euro din bancomate din Austria

Ziare.

Prejudiciul in acest caz este estimat pana in prezent la aproximativ 570.000 de euro.In cadrul actiunii de miercuri au fost facute patru perchezitii, iar patru persoane au fost retinute, pe numele uneia dintre ele existand mandat de arestare emis de autoritatile din Austria. Cei patru sunt suspectati ca au furat diferite sume de bani din bancomate amplasate in centre comerciale si sucursale ale unor unitati bancare.Faptele ar fi fost comise prin folosirea unor autovehicule furate cu care distrugeau caile de acces si smulgeau bancomatele sau le distrugeau prin folosirea de gaz exploziv cu initiere electrica.Urmarirea penala este efectuata intr-un dosar penal instrumentat de Parchetul Graz din Austria si priveste cinci spargeri de bancomate si patru furturi de autovehicule folosite la comiterea faptelor, care au avut loc in perioada aprilie - octombrie 2017.