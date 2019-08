Povestea zilierului din Lunguletu care i-a ajutat pe politisti sa prinda o retea turko-irakiana de evazionisti

Pretul - 250 lei/firma

Ridica banii cash

Autoutilitara din vama

Filaj cu mandat de la judecatori

"Pune-i la buzunar si gata"

Propunerea de arestare, respinsa

Ziare.

com

"Vrei sa faci bani usor, trebuie doar sa semnezi doua hartii si gata," a fost propunerea pe care "George" (), zilier la cules cartofi in comuna Lunguletu, a primit-o de la un coleg. Se intampla in vara anului 2017, intr-una din zilele in care se spetea la munca sub soarele Baraganului.Tot ce trebuia sa faca era sa-l insoteasca in zona Vergului din Capitala, in Piata Hurmuzachi, la un notariat, pentru a cunoaste pe cineva.Barbatul a fost de acord cu propunerea si, desi nu stia atunci, a ajuns sa lucreze pentru o retea de evazionisti. Rolul sau era de a infiinta societati comerciale in Bucuresti, firme care erau folosite in diferite tranzactii fictive.Companiile care voiau sa-si diminueze obligatiile fiscale incheiau contracte fictive de servicii sau de achizitii cu aceste societati. Membrii retelei primeau un comision din aceste contracte fictive.O parte infima din banii negri ajungea si la "George".Potrivit unor surse judiciare citate de, mai multi afaceristi romani au recunoscut, saptamana trecuta, in fata procurorilor ca au apelat la serviciile acestei retele.Primul "angajator" al fostului zilier a fost un cetatean iranian, pe care-l stia toata lumea drept "Khaled", dar caruia i placea sa i se zica "domnul Marian". Potrivit marturiei date in fata magistratilor, "George" a infiintat sau preluat firme pe numele sau in schimbul sumei de 250 lei/firma."Pretul a scazut apoi, la circa 100 lei/firma sau chiar 50 lei/firma", spune barbatul.A ajuns sa detina in acte zeci de firme. Dar nu el lua deciziile in aceste societati. Era doar un om de paie."Domnul Marian" a incetat colaborarea cu "George", in momentul in care fostul zilier ajunsese cunoscut la notariatele din zona Piata Hurmuzachi din Bucuresti. Iranianul i-a facut legatura lui "George" cu irakianul Ahmed, pe numele real Ali Gassim Muhammad Ali (66 de ani), care tocmai se eliberase din Penitenciarul Jilava.Pentru irakian facea acelasi lucru pe care-l facuse si pentru iranian. Prelua firme, dar si retragea bani in numerar de la banci. Imediat dupa ce scotea banii, acestia erau dati lui Ahmed, care-l insotea pana la ghiseul bancii."Au fost zile in care am retras si cate 100.000 de lei", spune "George".In timpul anchetei, irakianul Ahmed a declarat procurorilor ca ii dadea cate 150 de lei fostului zilier, de fiecare data cand se faceau retrageri in numerar.Potrivit propriei marturii, "George" a fost trimis de Ahmed in orasul Essen (Germania), unde a deschis cel putin o firma. El a stat acolo doua luni la un prieten al irakianului. Dupa ce s-a intors in Romania, "George" a preluat doua firme care erau folosite intens pentru tranzactii fictive.Procurorii din Parchetul Capitalei l-au descoperit pe "George" in momentul in care o autoutilitara ce apartinea unei firme pe care o controla a fost oprita in vama.Masina avea un potential de risc fiscal, marfa era din China, actele vamale erau facute in Bulgaria, iar produsele erau introduse pe teritoriul Romaniei prin achizitie intracomunitara.Dupa ce autoutilitara a fost deschisa, inspectorii au constatat diferente in plus intre produsele inventariate si cele mentionate in documentele de transport. In momentul in care politistii au venit la "George", barbatul a recunoscut tot si a denuntat o parte din intreaga retea.Fostul zilier a acceptat sa colaboreze cu procurorii. Un judecator de la Tribunalul Bucuresti l-a autorizat pe "George" sa fie folosit in calitate de colaborator si a emis mai multe mandate de filaj si pentru interceptarea lui Ahmed."George" si Ahmed au fost filati audio-video cand retrageau banii din banci, iar telefoanele le-au fost interceptate.Chiar daca societatile erau pe numele fostului zilier, cel care decidea in firme era irakianul."A sunat pe mine banca, sa mergem sa ridicam cardurile", spunea Ahmed.Uneori, irakianul il aducea la banca pe "George", sa faca transferuri de bani sau sa retraga numerar, fara sa-l fi anuntat din timp. "Eu nu ma asteptam sa muncim azi, eu stiu ca la noi e sarbatoare azi", se plangea fostul zilier.In unele cazuri, banii nu erau virati, iar cei doi faceau drumul in zadar la banca. Irakianul ii dadea totusi romanului cativa bani.Eu maine tre' sa stau acasa obligat, nu? Adica, maine la ce ora sa vin? Spune si tu mai devreme!Nu, nu, nu, maine vin, pentru om ai zis, maine este, azi intarziat, maine se intra banii. Ai inteles?... Asta pentru drum si ai grija nu sa cada. Baga undeva! Baga undeva! Pune-i la buzunar si gata.Discutiile lui Ahmed cu partenerii sai de afaceri au dezvaluit intreaga retea.Mai multi cetateni romani si straini sunt cercetati in aceasta ancheta pentru infractiuni economice, au declarat surse judiciare pentruSaptamana trecuta, procurorii au cerut arestarea a patru persoane, trei cetateni turci si Ahmed, in acest caz, dar judecatorii au respins solicitarea.Anchetatorii au contestat decizia, iar ultimul cuvant il vor avea magistratii de la Curtea de Apel Bucuresti.