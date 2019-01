Prezervative contrafacute de aproape 1,5 milioane de lei, gasite in Portul Constanta

Ziare.

Miercuri, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca, in urma controlului amanuntit efectuat in baza analizei de risc, impreuna cu lucratorii vamali, la un container sosit din China, au fost descoperite 144.000 pachete cu prezervative susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unei marci cunoscute.Acestea aveau ca destinatie o societate comerciala de pe raza judetului Ilfov, administratorul firmei fiind un cetatean roman, de 56 de ani.Bunurile, a caror valoare daca ar fi fost comercializate ca produse de marca se ridica la suma totala de 1.440.000 lei, au fost ridicate pentru continuarea cercetarilor de catre lucratorii vamali, arata un comunicat transmis de Garda de Coasta.Politistii de frontiera fac acum cercetari pentru punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata pentru produse identice sau similare si care prejudiciaza pe titularul marcii inregistrate, la finalizare fiind dispuse masurile legale care se impun.