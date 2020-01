Profesorul universitar roman, inchis de 6 ani in China pentru frauda, va fi transferat in Romania

Ziare.

"Ministerul Justitiei a fost informat astazi, 9 ianuarie, ca autoritatile chineze au aprobat transferarea lui Marius Balo in Romania. Acordul autoritatilor chineze privind transferarea persoanei condamnate a fost dat in urma demersurilor juridice si diplomatice ale Ministerului Justitiei din Romania alaturi de Ministerul Afacerilor Externe.Astfel, Ministerul Justitiei a corespondat cu omologii chinezi pentru obtinerea documentatiei de transfer si a sesizat autoritatile judiciare romane in vederea recunoasterii pedepsei aplicate de instantele chineze.La data de 1 octombrie 2019, Curtea de Apel Cluj a dispus recunoasterea si transferarea lui Marius Balo in Romania, in vederea continuarii executarii pedepsei de 8 ani inchisoare. Hotararea Curtii de Apel Cluj a reprezentat acordul autoritatilor romane privind transferarea acestuia", se arata intr-un comunicat al Ministerului Justitiei, remis joi presei.Totodata, Ministerul Justitiei anunta ca Marius Balo va fi adus in Romania in cel mai scurt timp si aminteste faptele pentru care acesta a fost condamnat."In urma acestei decizii, Ministerul Justitiei a obtinut de la autoritatile chineze acordul de transferare, urmand ca partea romana sa intreprinda demersuri pentru aducerea in tara a lui Marius BALO, in cel mai scurt timp.Va reamintim ca cetateanul roman Marius Balo s-a stabilit in China in 2010, fiind angajat ca expert in cadrul Grupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang din Beijing. Din 2013, romanul a ocupat postul de profesor la Universitatea Renmin din Beijing. El a fost condamnat la 8 ani pentru o infractiune de frauda contractuala", se mai arata in comunicat.Anul trecut, avocatul sau, Eugen Iordachescu, sustinea intr-o conferinta de presa ca Marius Balo este supus unor tratamente degradante , in timp ce autoritatile romane ignora drama sa."De mai bine de cinci ani, un profesor si antreprenor din Cluj este inchis in conditii inumane si supus unor tratamente degradante intr-un penitenciar de maxima siguranta din China. Ministerul Justitiei si, pe rand, titularii acestui portofoliu din 2016 incoace au ignorat drama clujeanului si refuza sa raspunda cererilor inaintate de acesta, familia si avocatii lui.Intre timp, cetateanul roman este fortat sa lucreze peste 12 ore pe zi doar pentru a-si castiga dreptul la cele doua linguri de orez distribuite zilnic ca hrana in inchisoare", a declarat anul trecut Eugen Iordachescu.Marius Balo, profesor la Renmin University Beijing si expert strain in cadrul Gupului de Tehnologie si Educatie XinDongFang (New Oriental) Beijing, s-a stabilit in China in 2010, iar pe 28 martie 2014 a fost arestat, sustin avocatii sai, pentru o presupusa frauda contractuala, fiind acuzat ca a primit 80 de dolari de la cetateni chinezi, fara sa stie ca suma provenea din comiterea de infractiuni.El a fost condamnat pe 24 martie 2016 la opt ani de inchisoare, sustin avocatii, pe baza marturiei unei persoane pe care nu o vazuse niciodata si, ulterior, incarcerat in Penitenciarul de Maxima Siguranta Shanghai.I.O.