Promotie falsa in numele Digi: Campania ofera clientilor telefoane mobile

Ziare.

com

"Stimati clienti,Va informam ca, in prezent, compania noastra nu deruleaza nicio campanie online de recompensare a abonatilor cu premii constand in telefoane mobile premium. Numele si insemnele companiei noastre sunt folosite, in mod fraudulos, in cadrul unei campanii care nu are nicio legatura cu activitatea noastra", a transmis Digi Romania pe Facebook Compania recomanda clientilor sa nu comunice informatii personale sau alte date despre ei si contul lor de client Digi catre aplicatii sau site-uri care nu par de incredere."Toate detaliile despre campaniile si concursurile organizate de Digi | RCS & RDS sunt disponibile pe site-ul digiromania.ro sau pe pagina de Facebook.Va multumim pentru colaborare!", se incheie mesajul companiei.A.G.