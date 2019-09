Sase angajati MAI si sapte instructori auto, audiati dupa perchezitiile la Serviciul Permise Giurgiu

Ziare.

Surse judiciare au declarat, pentru News.ro, ca, vineri dimineata, sase angajati ai MAI si sapte instructori auto sunt audiati in urma perchezitiilor pe care DGA si DNA le-au facut joi seara la DRPCIV Giurgiu. "Audierile sunt in curs, inca nu au fost dispuse masuri, dar urmeaza sa fie dispuse de catre anchetatori", au precizat sursele citate.Anchetatorii vor stabili, in urma audierilor, fata de cate persoane vor dispune masuri legale.Ofiteri DGA si reprezentanti ai DNA au facut, joi seara, 26 de perchezitii in Giurgiu, la DRPCIV si la locuintele unor politisti si instructori auto, intr-un dosar privind obtinerea de permise auto in mod fraudulos.