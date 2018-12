SUA o acuza de frauda pe fiica fondatorului Huawei

Ziare.

Conform procurorilor, Wanzhou a folosit o subsidiara a companiei Huawei, numita Skycom, pentru a evita sanctiunile impuse Iranului in perioada 2009-2014, scrie BBC.Directorul financiar a prezentat public Skycom ca fiind o companie separata.Daca va fi gasita vinovata, aceasta poate petrece pana la 30 de ani de inchisoare in Statele Unite.Meng Wanzhou, fiica fondatorului Huawei si director financiar al companiei, a fost arestata sambata pe aeroportul din Vancouver . China a cerut eliberarea sa imediata, catalogand arestul drept o incalcare a drepturilor omului.Autoritatile din Statele Unite au inceput sa cerceteze compania Huawei din anul 2016, sub suspiciunea ca aceasta trimitea produse fabricate in Statele Unite catre Iran si alte tari, lucru care incalca legile de exporturi din SUA.Intr-un comunicat oficial, reprezentantii companiei Huawei au transmis ca nu cunosc niciun motiv pentru care Wanzhou ar fi putut fi arestata.