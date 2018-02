Un deputat al minoritatilor e acuzat ca a facut transferuri bancare ilegale si a pagubit statul cu aproape 4 milioane de lei

Petronela Csokany in campanie electorala - Foto: Arhiva Facebook/Petronela Csokany

Uniunea Bulgara din Banat - Romania (UBB-R) este cea care a informat prin intermediul unui comunicat de presa ca ANAF a efectuat in perioada 16 noiembrie 2017 - 1 februarie 2018 un control inopinat pentru a stabili daca s-au platit obligatiile angajatilor catre stat. Concluziile controlului: aceste dari nu s-au mai platit de zece ani.Reprezentantii Uniunii sustin ca cea care trebuie sa dea socoteala este fosta responsabila cu evidenta contabila, Petronela Csokany. Aceasta si-a suspendat insa contractul cu UBB-R in 2016, dupa ce a fost aleasa deputat.Reprezentantii UBB-R sustin ca inspectorii ANAF nu au gasit la sediul institutiei niciun document fiscal."In acest sens, in data de 07.11.2017, a fost luata masura de notificare, prin birou judecatoresc, a d-nei Csokany Petronela-Mihaela pentru a preda contabilitatea, adresa la care nici in prezent nu a raspuns", se arata in comunicatul de presa al Uniunii Bulgare din Banat.Potrivit comunicatului UBB-R, din extrasele de cont analizate de inspectorii fiscali a reiesit ca s-au facut de mai multe ori deconturi in contul deputatului Petronela Csokany.Astfel, in perioada 1 aprilie 2013 - 26 august 2017, "au fost efectuate un numar de 130 de tranzactii bancare reprezentand transfer de bani in contul d-nei Csokany Petronela-Mihaela cu titlu de 'decont', suma total astfel transferata din contul UBB-R in conturile d-nei Csokany Petronela-Mihaela fiind de 980.243 lei", informeaza UBB-R.Reprezentantii Uniunii sustin ca Petronela Csokany a "intocmit registrul de casa si a fost responsabila cu lichiditatile Uniunii si a avut acces exclusiv la seiful cu bani al UBB-R" in perioada 2008 - 2017.Inspectorii fiscali au mai descoperit si ca UBB-R caza fara drept oameni in spatii pe care le administreaza si inchiria sali de festivitati fara a fi autorizata sa o faca.ANAF a constatat ca, in perioada 1 ianuarie 2008 - 31 august 2017, UBB-R a avut personal angajat pe baza de contract de munca, dar "nu a efectuat nicio plata in contul obligatiilor de plata a impozitului pe veniturile din salarii si a contributiilor sociale".De asemenea, s-a constatat ca unele filiale ale UBB-R "au realizat venituri de natura comerciala, venituri pe care nu le-a inregistrat in evidenta contabila si nu le-a declarat la organul fiscal teritorial".Iata cat de mare este paguba statului:"UBB-R trebuia sa retina, sa declare si sa plateasca la bugetul statului si la bugetul asigurarilor sociale impozitul pe veniturile din salarii si contributiile sociale stabilite prin estimare la suma totala de 3.965.383 lei (2.233.380 lei taxe si contributii angajati si 1.732.003 lei contributii angajator) (...) Persoana raspunzatoare pentru perioada cuprinsa intre 28.02.2008 si pana in prezent este contabilul sef al UBB-R, d-na Csokany Petronela-Mihaela", se arata in comunicatul de presa al UBB-R.ANAF urmeaza sa puna sechestru pe cladirile UBB-R.Deputatul Petronela Csokany nu a putut fi contactat pentru a-si exprima punctul de vedere.