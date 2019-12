Fost rector al Universitatii Financiar-Bancare Bucuresti, trimis in judecata pentru frauda cu fonduri europene

Ziare.

Conform unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie noteaza in rechizitoriul trimis instantei ca, in cursul anului 2011, in cadrul derularii proiectului "BRING IT - Angajati calificati si competitivi intr-o economie bazata pe cunoastere - FPC pentru calificarea de operator introducere, validare si prelucrare de date", Dorina Tanta Poanta, in calitate de responsabil de proiect, ar fi pus la dispozitia beneficiarului proiectului (o societate comerciala) mai multe adeverinte false prin care s-ar fi atestat in mod nereal calitatea de angajati in cadrul unei institutii nebancare a unui numar de 21 de persoane participante la cursurile organizate in cadrul proiectului.Ulterior, arata anchetatorii, fara sa aiba cunostinta de caracterul fals al acestora, reprezentantii societatii respective ar fi depus aceste documente la Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) pentru rambursarea cheltuielilor efectuate."Prin aceste demersuri au fost obtinute pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta in cuantum de 504.720 de lei", se mentioneaza in comunicat.DNA informeaza ca Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat ca se va constitui parte civila pana la momentul inceperii cercetarii judecatoresti.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.Potrivit DNA, in cursul anului 2015, procurorii anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a inculpatei Dorina Tanta Poanta in legatura cu savarsirea unei infractiuni de schimbare, fara respectarea prevederilor legale, a destinatiei fondurilor europene."In cauza respectiva, Curtea de Apel Bucuresti, prin decizia penala nr. 671/A din 15.04.2016 a stabilit fata de inculpata o pedeapsa de un an si patru luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe durata unui termen de incercare de doi ani", mentioneaza anchetatorii.