A fost inaugurat un nou punct de frontiera cu Bulgaria

Punctul de Trecere a Frontierei Dobromir-Krushari functioneaza in subordinea Garzii de Coasta si este deschis pentru traficul international de persoane, precum si pentru traficul international de marfuri, pana la limita unei greutati totale de 3,5 tone, iar programul de functionare va fi de la ora 08:00 la ora 20:00.Prin acest punct de frontiera nu este permis transportul de materiale periculoase, animale vii si al produselor supuse controlului fitosanitar, transmite Politia de Frontiera.Lucrarile de amenajare au avut in vedere ca acesta sa intruneasca conditiile pentru a fi deschis in regim de trafic international conform catalogului Schengen. Astfel, punctul de trecere beneficiaza de artere de control pentru fiecare sens, intrare si iesire din tara, cabine de control, spatii interioare, echipamente tehnice si IT. Personalul care isi desfasoara activitatea la supravegherea si controlul trecerii frontierei este asigurat de la structurile Politiei de Frontiera.Noul punct de frontiera se alatura celor 10 puncte de trecere cu specific rutier deschise traficului international la granita Romaniei cu Bulgaria, operationalizarea lui urmand sa asigure cresterea fluentei traficului de calatori intre Romania si Bulgaria."Deschiderea acestui punct de trecere se inscrie in sfera consolidarii relatiilor bilaterale dintre cele doua state fiind in concordanta cu prevederile Regulamentului (EC) nr. 399/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 martie 2006 privind crearea unui Cod Comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulatii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen).Totodata, operationalizarea acestui punct de frontiera in regim international constituie o masura favorabila pentru facilitarea accesului la infrastructura de transport in zona transfrontaliera, cat si pentru inlesnirea mobilitatii bunurilor si persoanelor, prin implementarea proiectului 'Drum transfrontalier Dobromir - Krushari Crossborder road'- cod MIS-ETC 588, din cadrul programului de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013", arata sursa citata.Lungimea frontierei Romaniei cu Bulgaria este de 631,3 km, iar punctele de trecere deschise traficului international de la granita cu Bulgaria au fost tranzitate, in acest an, de peste 7,4 milioane de calatori (aproximativ 5,7 milioane dintre acestia fiind cetateni UE si 1,7 milioane cetateni non-UE) . Totodata, in acest an au trecut frontiera romano-bulgara aproximativ 3,1 milioane mijloace de transport.P.T.F. Dobromir (Romania) - Krushari (Republica Bulgaria) este situat in comuna Dobromir, judetul Constanta si are corespondent pe teritoriul Republicii Bulgaria localitatea Krushari.Spatiile si utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii de control in punctul de trecere a frontierei sunt asigurate de catre administratorul acestuia Primaria Comunei Dobromir.