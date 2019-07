Cazul Sorina: Politia de Frontiera i-a verificat atat de amanuntit pe sotii Sacarin, incat au pierdut avionul catre SUA

Ziare.

com

", arata Politia de Frontiera.Totul ar fi inceput duminica dimineata, la ora 05:15, la Aeroport International Henri Coanda, cand sotii Sacarin si micuta Sorina s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera.Sotii Sacarin s-au legimitimat cu pasapoarte emise de autoritatile din SUA, iar Sorina avea un pasaport romanesc."Conform procedurilor specifice, politistii de frontiera au efectuat verificari amanuntite cu privire la documentele de calatorie ale minorului (uzuale in situatia calatoriei in strainatate a unui cetatean roman minor), inclusiv hotarari ale instantei, pentru a verifica daca sunt indeplinite conditiile de iesire din tara de catre acesta, in conformitate cu Legea 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare", prezinta cazul Politia de Frontiera.Politistii mai precizeaza ca pe timpul derularii procedurilor respective, "", se arata intr-un comunicat.De asemenea, se arata in comunicatul de presa, pe timpul derularii verificarilor de frontiera, parintii au manifestat o atitudine deschisa pentru a pune la dispozitia politistilor de frontiera inscrisurile necesare cu privire la calatoria minorului.