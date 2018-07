Circulatia pe podul Calafat - Vidin va fi intrerupta miercuri

Ziare.

Potrivit sursei citate, masura de intrerupere a circulatiei a fost luata de catre societatea comuna romano-bulgara "Danube Bridge Vidin Calafat ad Bulgaria", care se ocupa de administrarea podului Calafat - Vidin si care va efectua lucrari de intretinere si reparatie."Autovehiculele vor fi oprite in zonele adiacente Punctului de Trecere a Frontierei Calafat, pana la momentul reluarii traficului", precizeaza IGPF.Politia de Frontiera recomanda tranzitarea celorlalte puncte de frontiera deschise traficului international de la granita cu Bulgaria si consultarea aplicatiei "Trafic Online" disponibila pe site-ul www.politiadefrontiera.ro, care indica o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp, timpii de asteptare fiind actualizati in timp real, ceea ce ajuta utilizatorul sa-si reconfigureze traseul catre un punct de frontiera ce inregistreaza valori de trafic scazute.