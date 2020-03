Coada de tiruri de la Giurgiu are 12 km. Localnicii sunt blocati in curti

Ziare.

"Asteptam, sunt din Bulgaria si astept de patru ore sa ajung in frontiera, ei spun ca timpul de asteptare la controlul de frontiera este de aproape trei ore, dar cei care ajung acum la coada au de asteptat cateva ore doar pentru a ajunge in punctul de frontiera, iar acolo avem iar de asteptat", a declarat un sofer bulgar.In coada formata sunt tiruri din Romania, Turcia, Bulgaria, Olanda si alte tari.Potrivit site-ului Politiei de Frontiera, timpul de asteptare pentru tirurile care ies din Romania prin PTF Giurgiu-Ruse este de 150 de minute, pentru cele care intra in Romania de 40 de minute, iar pentru autoturisme, timpul de asteptare este de zece minute si pe sensul de intrare si pe sensul de iesire din tara.Circulatia tirurilor este dirijata la intrarea in Giurgiu de un echipaj de Politie Locala, dar pe toata lungimea coloanei care ocupa prima banda de mers a DN 5, pe sensul de mers Bucuresti-Giurgiu, si care se intinde pe o lungime de aproximativ 12 kilometri, nu este niciun politist care sa dirijeze circulatia, iar localnicii se plang ca autocamioanele stationeaza si pe teritoriul localitatilor riverane drumului national si nu mai pot iesi din curti."Am vrut sa ies cu masina din curte, dar nu pot, pentru ca am tiruri in fata curtii de ieri, chiar daca gasesc un sofer intelegator sa imi faca loc sa trec, nu pot iesi pentru ca nu am cum sa ma asigur si nu este timp sa fiu vazut de masinile care circula pe a doua banda de mers", a declarat si un cetatean din satul Remus.