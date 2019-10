Coloana de camioane de cativa kilometri la Nadlac. Se asteapta 3-4 ore la granita

Ziare.

Mai multi soferi care stau in coloana au declarat ca lungimea acesteia este de aproximativsi ca asteapta deja de aproapepentru controlul documentelor.Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad afirma, insa, ca timpii de asteptare la Nadlac II, pe arterele dedicate traficului greu, este de aproximativ 180 de minute. Conform institutiei, numarul mare de camioane sosit la frontiera in ultimele ore a determinat cresterea timpilor de asteptare pentru tranzitarea frontierei, iar traficul ar urma sa revina la valori normale pe parcursul zilei de luni.Politia de Frontiera Arad a suplimentat personalul de control, iar pentru traficul greu au fost deschise trei artere de iesire din tara, in timp ce la intrarea in Romania, unde se asteapta doar cateva minute, este deschisa o artera.Autoritatile le recomanda soferilor de camioane care se indreapta spre Spatiul Schengen sa aleaga alte puncte de iesire din tara. La Nadlac I, pe DN 7, se asteapta 20 de minute, iar la Varsand si Turnu, doar 10 minute.In cazul benzilor de tranzitare a frontierei destinate autoturismelor sau autocarelor nu se inregistreaza aglomeratie sau timpi de asteptare mai mari de 15 minute.Ungaria interzice accesul pe teritoriul tarii camioanelor cu o capacitate mai mare de 7,5 tone de sambata ora 23:00 (ora Romaniei) pana duminica ora 23:00 (ora Romaniei), astfel ca dupa ridicarea restrictiei, in special luni dimineata, se formeaza coloane de camioane la Nadlac II, insa de regula acestea sunt mai mici si se asteapta o ora pentru tranzitare.