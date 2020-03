MAE: Dupa interventia lui Aurescu, Ungaria lasa sa treaca toti romanii blocati la granita cu Austria

Ziare.

In aceste conditii, in urma unei discutii dintre ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, s-a decis ca se va permite accesul pe teritoriul Ungariei in vederea tranzitului tuturor cetatenilor romani care se afla la acest moment la granita dintre Austria si Ungaria incepand cu ora 12:00, ora Ungariei, pana la eliminarea blocajului.In acelasi timp, autoritatile maghiare au acceptat ca tranzitul sa fie permis in fiecare zi, in intervalul orar 21:00 - 05:00, ora Ungariei, pe rutele indicate de Budapesta."In contextul eforturilor constante pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati temporar in strainatate si care nu au alternative reale de a ramane in statele in care se afla la acest moment, Ministerul Afacerilor Externe continua demersurile pentru identificarea unor solutii optime in cel mai scurt timp, inclusiv prin dialog cu alte state ale caror cetateni se afla in situatii similare, in limitele posibilitatilor concrete de actiune, care sunt tot mai reduse, pe masura ce diverse state iau masuri de autoprotectie", a transmis MAE intr-un comunicat remisMAE precizeaza ca marti au revenit in tara alti 170 de cetateni romani: 59 fusesera blocati pe aeroportul din Budapesta, 23 din Maroc si 118 din Egipt. De asemenea, miercuri alti 78 de cetateni romani au revenit in tara din Iordania, ca urmare a demersurilor efectuate de Ambasada Romaniei la Amman, iar la acest moment sunt in derulare demersuri pentru facilitarea repatrierii unor grupuri de cetateni romani aflati in Portugalia, Maroc, Egipt si Malta.A.G.