Numarul romanilor care au trecut granita de Paste, mai mic cu 90% fata de anul trecut

Potrivit unui comunicat al IGPF, in ultimele 48 de ore (18 - 19 aprilie), peste 4.700 politisti de frontiera au fost la datorie, zilnic, desfasurand atat misiuni de supraveghere si control la frontiera, cat si ca forte de sprijin alaturi de colegii de la Politie si Jandarmerie, in derularea activitatilor specifice Sarbatorilor Pascale.In perioada de referinta, prin punctele de frontiera au efectuat formalitatile de control aproximativ 24.500 persoane, cetateni romani si straini, si peste 16.700 mijloace de transport. Pe sensul de intrare au fost aproximativ 13.600 persoane cu 9.500 mijloace de transport, iar pe cel de iesire 10.900 persoane cu 7.200 mijloace de transport.Cea mai tranzitata frontiera este in continuare frontiera comuna cu Ungaria, pe unde, in acelasi interval de timp, au intrat in tara aproximativ 9.600 de persoane, cu peste 6.500 mijloace de transport, din care 5.600 automarfare."In prezent, prin punctele de frontiera se constata o scadere semnificativa a tranzitului de persoane si turisme, de peste 90% fata perioada similara a anului trecut, dar in acelasi timp se mentine relativ constant tranzitul mijloacelor de transport marfa. In aceasta perioada, formalitatile de frontiera au urmat aceeasi procedura in sensul ca, pe langa controlul specific la intrarea in tara, persoanele sunt preluate de catre reprezentantii Directiei de Sanatate Publica pentru completarea declaratiei pe proprie raspundere si efectuarea controlului epidemiologic. Dupa incheierea formalitatilor si stabilirea masurile dispuse de catre personalul medical aflat in punct, masinile sunt preluate de catre echipaje de politie si jandarmi pentru a fi conduse spre locatiile stabilite pentru carantinare sau pentru autoizolare", sustine Politia de Frontiera.Informatii privind situatia punctelor de frontiera deschise traficului international se regasesc pe aplicatia Trafic on-line, care poate fi accesata la adresa http://www.politiadefrontiera.ro/traficonline/.In zonele de competenta - punctele de trecere si "frontiera verde" -, politistii de frontiera au constatat 14 fapte ilegale (6 infractiuni si 8 contraventii) savarsite atat de cetateni romani, cat si straini, iar valoarea amenzilor contraventionale aplicate se ridica la peste 7.000 lei.De asemenea, au fost descoperite, independent sau in colaborare cu alte institutii, bunuri nedeclarate (ce urmau a fi introduse ilegal in tara), care depaseau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafacute.In plus, nu s-a permis intrarea in tara a patru cetateni straini care nu indeplineau conditiile prevazute de lege si nu s-a permis iesirea a sapte cetateni romani din diferite motive legale.