O femeie a incercat sa intre in tara cu 242.000 de euro ascunsi pe corp

Potrivit Politiei de Frontiera, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat, miercuri seara, la volanul unui Volkswagen Passat inmatriculat in Romania, cetateanul sirian H.A., in varsta de 37 de ani, impreuna cu sotia sa, cetateanul roman H.N., in varsta de 38 de ani.In urma unui control amanuntit asupra autoturismului si persoanelor, politistii de frontiera au descoperit, ascunsa pe corpul femeii, suma totala de 242.000 de euro.La cercetari, cei doi soti au declarat ca banii le apartin si intentionau sa ii foloseasca pentru achizitionarea unui apartament in Istanbul - Turcia. Deoarece nu a putut fi justificata legalitatea provenientei si destinatia sumei de bani, aceasta a fost ridicata in vederea continuarii cercetarilor.In cauza, politistii de frontiera giurgiuveni fac cercetari pentru evaziune fiscala si "schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri".