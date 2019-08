Peste 1,5 milioane de oameni au tranzitat frontiera, in minivacanta de Sfanta Maria

Ziare.

Peste 1.500.000 de persoane au trecut frontiera, cele mai tranzitate puncte fiind cele de la granita romano-bulgara si romano-ungara.Politia de Frontiera a anuntat, duminica, faptul ca, in perioada minivacantei de Sfanta Maria (14.08-18.08.2019, ora 08.00), frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.511.000 de persoane, din care 686.000 pe sensul de intrare in tara si 825.000 pe sensul de iesire din tara. Au trecut si 360.000 de mijloace de transport."Comparativ cu o perioada similara a anului trecut, s-a constatat o crestere a traficului cu 50% la persoane si cu 48% la mijloace de transport.Cele mai tranzitate puncte de trecere ale frontierei au fost cele de la frontiera comuna romano-bulgara, pe unde au trecut granita peste 437.000 persoane, precum si cele de la frontiera romano-ungara unde au efectuat formalitatile aproximativ 435.000 persoane, cele mai tranzitate fiind PTF Giurgiu si PTF Nadlac II (191.000, respectiv 182.000 de treceri) ", a transmis Politia de Frontiera.De asemenea, in aceasta perioada, prin punctele aeroportuare au trecut granita aproximativ 270.000 persoane, atat pe sensul de iesire, cat si pe cel de intrare in tara.Politia de Frontiera Romana a dispus masuri de suplimentare a personalului, sens in care aproximativ 4.000 de politisti de frontiera au desfasurat, zilnic, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat."A fost folosita la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, in limita configuratiei acestora si in cele mai tranzitate, in functie de trafic, au fost suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau iesire in/din tara, precum si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.In urma masurilor dispuse, traficul calatorilor prin punctele de trecere ale frontierei, in perioada referinta, s-a desfasurat fluent si operativ, iar media timpului de asteptare la frontiera s-a incadrat in valorile normale pentru aceasta perioada", a mai transmis Politia de Frontiera.Sursa citata a precizat ca si pentru perioada urmatoare a luat toate masurile necesare, astfel incat traficul de persoane si autovehicule prin punctele de frontiera sa se desfasoare in conditii normale.