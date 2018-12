Politia face echipe mixte cu Chisinaul de patrulare la frontiera cu R.Moldova

Ziare.

com

Cabinetul de ministri de la Chisinau a aprobat Protocolul privind constituirea si activitatile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comuna.Documentul a fost semnat pe 22 noiembrie 2018, in cadrul sedintei comune a guvernelor Republicii Moldova si Romaniei. Activitatea echipelor mixte de patrulare de-a lungul frontierei comune va asigura securitatea frontierei de stat dintre R.Moldova si Romania, dar va spori si combaterea formelor de criminalitate transfrontaliera, in special a trecerii ilegale a frontierei de stat in scop de contrabanda si migratie ilegala.Echipele mixte vor activa pe o zona de 10 km de la linia de frontiera pe teritoriul ambelor state, se mai spune in comunicat.