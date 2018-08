Cozi lungi de kilometri la vamile din Vest: Se asteapta 4 ore la granita, la Nadlac

Ziare.

Potrivit aplicatiei online de monitorizare a traficului la granita, dezvoltata de Politia de Frontiera, timpii de asteptare la vama Nadlac II, din judetul Arad, au crescut, sambata, la 240 de minute, pe sensul de iesire din tara.De asemenea, si la vama Nadlac I, soferii de masini asteapta 60 de minute pentru a li se verifica documentele, iar la vama Turnu - 50 de minute.Conform reprezentantilor Politiei de Frontiera Arad, la vama Nadlac II, pe sensul de iesire din tara sunt deschise sapte artere, la Nadlac I se lucreaza pe cinci artere, iar la Turnu sunt doua.Principalul motiv pentru care vamile din vestul tarii au devenit aglomerate, in acest sfarsit de saptamana, este faptul ca multi romani se intorc la munca in strainatate dupa concediul petrecut in Romania, in luna august."In ultimele 24 de ore, peste 7.750 de autovehicule si peste 34.000 de persoane au tranzitat vama Nadlac II, vorbim strict pe sensul de iesire din tara., si folosirea punctelor alternative de trecere in zona, pentru a evita aglomeratia", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Arad, Filip Matei.