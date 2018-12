Un milion de oameni au trecut granita Romaniei in 5 zile. Aproape jumatate au iesit din tara

Ziare.

com

Ca in fiecare an, cele mai mari valori de trafic, intr-un timp scurt, au fost inregistrate la frontiera de vest, pe sensul de intrare in Romania insa, in urma gestionarii situatiei prin dispunerea unor masuri imediate de fluidizare, media timpilor de asteptare la frontiera rareori a depasit 30 de minute, precizeaza Politia de frontiera.Cele mai tranzitate au fost punctele de trecere ale frontierei din vestul tarii, pe unde au trecut aproximativ 450.000 persoane, cele aeroportuare - 260.000 persoane, dar si cele de la frontiera cu R. Moldova - 159.000 persoane si cu R. Bulgaria - 68.800 persoane.Dintre punctele de frontiera, cel mai tranzitat a fost P.T.F. Nadlac II cu peste 178.000 persoane, urmat de P.T.F. Aeroport Henri Coanda cu un trafic de aproximativ 168.800 persoane, P.T.F. Bors, unde politistii de frontiera au verificat peste 93.700 persoane, P.T.F. Albita cu 66.000 de persoane si P.T.F. Giurgiu cu peste 31.300 de persoane.Deoarece urmeaza minivacanta de Anul Nou,, astfel ca peste 4.000 de politisti de frontiera vor desfasura, zilnic, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat.In continuare, va fi folosita la maximum capacitatea punctelor de trecere ale frontierei, in limita configuratiei acestora si in cele mai tranzitate, in functie de trafic, vor fi suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau iesire in/din tara, precum si echipamentele folosite pentru verificarea documentelor.Deoarece in perioada imediat urmatoare multi cetateni romani vor merge sa-si petreaca Revelionul in afara granitelor, se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport in special la frontiera cu Bulgaria, dar si la cea cu Ungaria, fapt pentru care Politia de Frontiera Romana recomanda folosirea tuturor punctelor de trecere ale frontierei.La frontiera romano-bulgara sunt deschise traficului international 10 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 16/15 de benzi de control pe sens.La frontiera romano-ungara sunt 11 puncte de trecere a frontierei cu specific rutier si, in total, sunt disponibile, atat pe sensul de intrare in tara, cat si pe sensul de iesire, cate 52/54 de benzi de control pe sens. Avand in vedere ca cele mai mari valori de trafic sunt inregistrate in punctele Bors si Nadlac II, politistii recomanda utilizarea si a celorlalte puncte de trecere deschise traficului international de la granita de vest. De exemplu, in apropierea P.T.F. Nadlac Autostrada se afla Punctul vechi de Trecere a Frontierei Nadlac. De asemenea, pe raza judetului Arad mai functioneaza in regim non-stop P.T.F. Turnu si Varsand, iar in judetul Bihor, pe langa P.T.F. Bors, sunt deschise permanent P.T.F. Salonta si Valea lui Mihai.Participantii la trafic se pot informa cu privire la timpul mediu de asteptare in punctele de frontiera, consultand aplicatia Trafic on-line, disponibila pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro. Aceasta aplicatie on-line prezinta o medie a timpilor de asteptare in punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp, iar valorile afisate pot suferi modificari in functie de dinamica traficului in punctul de trecere respectiv, la un moment dat.