Un politist de frontiera din Mehedinti s-a impuscat mortal in cap cu arma din dotare

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat de presa, de vineri, al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Timisoara, barbatul a fost descoperit decedat in jurul orei 11.50."In jurul orei 11:50, un politist de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Portile de Fier II, in timp ce desfasura o misiune de supraveghere a frontierei, a fost descoperit de catre colega de patrula fara semne vitale, prezentand o plaga impuscata in zona capului.Imediat, la fata locului a fost solicitat prin intermediul 112 un echipaj medical din cadrul Spitalului de Urgenta Drobeta Turnu Severin, o echipa din cadru IPJ Mehedinti si un procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Severin", se arata in comunicat.Potrivit unor surse oiciale, barbatul s-a impuscat cu arma din dotare.Agentul, in varsta de 39 de ani, a absolvit in anul 2002 Scoala militara de subofiteri "G.A. Ghica" din Dragasani, fiind incadrat la I.J.J. Mehedinti si ulterior la I.J.J. Gorj, pana in anul 2011 cand a demisionat. In ianuarie 2017 a fost reincadrat prin promovarea unui examen la I.T.P.F. Timisoara - SPF Severin, data la care a fost si testat psihologic.Barbatul nu era inregistrat in evidentele institutiei cu un comportament dezadaptativ sau cu restrictii privind executarea serviciului sau portul armamentului din dotare.