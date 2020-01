FSLI cere vaccinarea gratuita a personalului din invatamant

Ziare.

FSLI atrage atentia ca in bugetul pentru acest an nu sunt asigurate fondurile necesare pentru vaccinarea salariatilor din invatamantul preuniversitar si solicita o analiza la nivel national a sumelor necesare in acest an."In conditiile in care, in prezent, exista unitati de invatamant in care sunt epidemii de gripa, iar prin bugetul de stat pe anul 2020 nu s-au asigurat fondurile necesare pentru vaccinarea salariatilor din invatamantul preuniversitar, Federatia Sindicatelor Libere din invatamant va adreseaza rugamintea de a face o analiza, la nivel national, a fondurilor necesare pentru asigurarea vaccinarii personalului din invatamant impotriva bolilor infecto - contagioase, astfel incat sa fie solicitate aceste fonduri, la prima rectificare bugetara", se arata intr-o adresa trimisa de FSLI ministrului Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie.Potrivit sindicalistilor, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar (CCMUNSAIP) prevede, la articolul 47, ca "personalul din invatamant beneficiaza gratuit de vaccinare impotriva bolilor infecto-contagioase, in caz de epidemii. Contravaloarea vaccinurilor va fi suportata, in conditiile legii, din bugetul angajatorului".Totodata, documentul mentioneaza ca angajatii din acest sector beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala in cabinetele medicale si psihologice scolare, precum si in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat, cu consultarea federatiilor sindicale semnatare, intre Ministerul Educatiei Nationale si Ministerul Sanatatii."Analizele medicale se vor realiza gratuit, in baza trimiterii medicului de familie, in policlinicile si unitatile spitalicesti mentionate in Protocol. Personalul din invatamant beneficiaza de completarea gratuita a dosarelor de sanatate de catre medicul de medicina muncii, sumele necesare fiind asigurate, in conditiile legii, de catre angajator", se arata in Contractul citat.Federatia solicita, totodata, si elaborarea nomenclatorului de boli profesionale pentru acest sector de activitate.De asemenea, Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar prevede, la articolul 50, ca "Ministerul Educatiei Nationale se obliga ca, impreuna cu Ministerul Sanatatii, sa stabileasca incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica si sa elaboreze nomenclatorul bolilor profesionale pentru personalul din invatamant, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a contractului"."Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, organizatie care reprezinta drepturile si interesele a peste 54% din totalul salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, avand in vedere obligatiile asumate de Ministerul Educatiei si Cercetarii prin contractul colectiv de munca, considera necesar ca, in cel mai scurt timp, sa dispuneti masurile necesare pentru executarea obligatiilor asumate, cu atat mai mult cu cat termenele asumate au fost depasite", se arata in documentul transmis de FSLI ministrului Educatiei.