200 de romani au facut nunta intr-un restaurant din Spania si au plecat fara sa plateasca. La petrecere ar fi cantat si Guta

Ziare.

com

Potrivit presei spaniole, romanii aveau de platit peste 8.000 de euro la restaurant. O noapte intreaga acestia petrecusera opulent, consumand mancaruri si bauturi alese si dand sume mari de bani cantaretilor care intretineau atmosfera si printre care s-ar fi numarat si manelistul Nicolae Guta, adus la eveniment cu un avion privat.Mireasa a purtat, la petrecere, o rochie scumpa cu cristale Swarovski, iar ceilalti invitati erau si ei imbracati pe masura, potrivit La Voz de Galicia. Angajatii localului n-au incetat sa se mire, vazand atata lux si n-au banuit ca vor fi pacaliti. Spre dimineata, mirele - scrie presa spaniola - a promis ca va plati nota a doua zi, pretextand ca trebuie sa ia banii de la tatal sau, care e bolnav si nu-i poate da chiar in acel moment.A doua zi, insa, petrecaretii n-au revenit cu banii si au cerut o noua amanare. Apoi, s-au facut nevazuti.Dupa ce a incercat vreme de zece zile sa-i contacteze, conducerea restaurantului a contactat politia. Autoritatile spaniole le-au cerut inclusiv politistilor din Romania sa dea de urma hotilor.Un incindent similar s-a petrecut in Spania in primavara lui 2017, cand 120 de romani au iesit in pas de dans dintr-un restaurant si au fugit, fara sa plateasca pentru consumatie.