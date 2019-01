Actiune ca-n filme a Politiei in Timis: O banda de spargatori, urmarita cu focuri de arma

Ziare.

Potrivit anchetatorilor, in noaptea de marti spre miercuri, patru tineri au furat dintr-un supermarket Profi tigari si bauturi alcoolice in valoare de 15.000 de lei. Cei patru se aflau de mai multa vreme in atentia politistilor, deoarece au mai dat spargeri si in alte magazine din apropierea Timisoarei.Dupa un apel la 112 al unei firme de paza, politistii de la Sectia 2 Rurala Beregsau Mare s-au prezentat la locul indicat si au observat cum, in apropierea supermarketului, patru tineri cu cagule pe fete au urcat in mare graba intr-un autoturism.Politistii au tras cateva focuri de arma in plan vertical, apoi in rotile masinii, incercand sa ii opreasca pe cei patru. Politistii au chemat ajutoare si au pornit in urmarirea fugarilor.La un moment dat, in localitatea Utvin, cei patru au abandonat masina intr-un sant si au disparut.In cursul zilei de miercuri, politistii i-au prins pe trei dintre cei patru, ei fiind audiati.